i Autor: zdjęcie ilustracyjne/Super Express Czteroosobowa rodzina, w tym kobieta w ciąży, zostali ranni w wypadku, do jakiego doszło na autostradzie A4 pod Opolem w niedzielę, 22 października, zdj. ilustracyjne

Ich pojazd dachował

Kobieta w ciąży i dwoje malutkich dzieci w szpitalu! Fatalny wypadek na A4

Czteroosobowa rodzina, w tym kobieta w ciąży, zostali ranni w wypadku, do jakiego doszło na autostradzie A4 pod Opolem w niedzielę, 22 października. Poszkodowani, którzy jechali w kierunku Katowic, to obywatele Niemiec. Jak wstępnie informuje policja, prowadzący auto mężczyzna zjechał na prawy pas, w wyniku czego doszło do dachowania. Rodzina trafiła do szpitala.