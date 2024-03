Kompletnie pijana matka! Alkomat oszalał, podano wynik

Czy to już dziś?

Chociaż miała pod opieką 3,5-letnią córeczkę, odurzyła się alkoholem do nieprzytomności! 34-letnia matka z Nowej Rudy na Dolnym Śląsku w dodatku w tym stanie przyjęła wizytę kuratora rodzinnego. To dzięki interwencji urzędnika dziewczynka trafiła pod opiekę dalszej rodziny, zanim doszło do jakiejś tragedii. Ojca dziecka nie było w tym czasie w domu. Jak piszą dolnośląscy policjanci na swojej stronie, kobieta była tak pijana, że nie była w stanie utrzymać równowagi. Policjanci zbadali pijaną matkę alkomatem. Wynik może szokować, bo kobieta wydmuchała 3,9 promila alkoholu.

Policja o pijanej matce: "Ustalono, że kobieta ma już ograniczone prawa rodzicielskie"

"Ustalono, że kobieta ma już ograniczone prawa rodzicielskie. Teraz materiały dotyczące ujawnionego zaniedbania w sprawowaniu opieki nad małoletnim dzieckiem zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Kłodzku. Ponadto policjanci sprawdzą, czy 34-latka naraziła dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności" - piszą policjanci na swojej stronie internetowej.

W Nowej Rudzie policjanci interweniowali wobec kobiety, która będąc w stanie upojenia alkoholowego opiekowała się 3,5-letnią córką. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Teraz materiały w tej sprawie trafią do sądu.https://t.co/a5Fe3xwx7b pic.twitter.com/XedGt8kNgB— dolnośląska Policja (@DPolicja) March 20, 2024

