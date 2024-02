Koniec złudzeń! Mieszkańcy kultowego budynku muszą się wyprowadzić

We Wrocławiu policja użyła broni! Kierowca usiłował przejechać funkcjonariusza

Resztki jedzenia to zaproszenie dla dzików

Najbardziej znana Giełda Staroci we Wrocławiu

Trzonolinowiec do remontu! Mieszkańcy muszą się wyprowadzić

Przełom w sprawie Trzonolinowca, czyli kultowego budynku we Wrocławia. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego obiektu. Niestety, wynika z niej, Trzonolinowej musi przejść remont.

- Będzie to wymagało ingerencji w strukturę budynku, za którą pójdzie potrzeba wykwaterowania lokatorów. Mamy tu korozję lin. Elementy konstrukcyjne są przeciążone. Budynek należy wzmocnić. Jest to jednak obiekt jak najbardziej możliwy do uratowania – przyznaje prof. Krzysztof Schabowicz z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.

Miasto deklaruje pomoc

Łącznie w Trzonolinowcu zameldowanych jest 80 osób (dokładnie nie wiadomo, ile na co dzień mieszka), spośród 44 lokali 11 należy do miasta. Budynek powinien zostać opuszczony do końca lipca.

Co stanie się z lokatorami? - Niedawno konserwator wojewódzki ogłosił wpisanie Trzonolinowca do rejestru zabytków, mimo że obiekt powstał dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych. Jego rola w pejzażu Wrocławia jest niepodważalna, ale nie możemy pozostać też obojętni na żyjących w nim ludzi. Zrobimy, co w naszej mocy, aby zaopiekować się wszystkimi lokatorami – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, podczas spotkania z mieszkańcami, dodając, że „oferta rozwiązania zostanie przedstawiona wszystkim mieszkańcom, bez względu na status prawny ich lokalu w Trzonolinowcu”.

Prezydent Wrocławia dodał, że miasto będzie starało się o środki zewnętrzne na sfinansowanie remontu. Na razie jednak nie wiadomo, ile będzie kosztowała modernizacja.

Przypomnijmy, że pierwsza ekspertyza dotycząca Trzonolinowca pojawiła się z inicjatywy zarządcy obiektu w połowie 2023 roku. Wynikało z niej, że budynek jest w złym stanie technicznym i grozi mu nawet rozbiórka. Wówczas Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał ją za nierzetelną i podpisano umowę na nową ekspertyzę z Politechniką Wrocławską. Jednocześnie rozpoczęto starania o wpis budynku do rejestru zabytków.

Trzonolinowiec powstał w latach 1961-67, autorami projektu byli Andrzej Skorupa i Jacek Burzyński. Cała konstrukcja opiera się na żelbetowym trzonie, na którym poszczególne kondygnacje zostały zawieszone za pomocą stalowych lin. Z tego względu blok był budowany od góry, wykonane z prefabrykatów płyty były podnoszone za pomocą siłowników hydraulicznych.