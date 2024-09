Wiemy co dalej z turnusami uzdrowiskowymi po powodzi. Kuracjusze otrzymali odpowiedź

W ostatnich dniach wielka woda nawiedziła w szczególności południowo-zachodnią część kraju, gdzie wyrządziła sporo szkód. Choć sytuacja pogodowa zdecydowanie się poprawiła, to teraz nadszedł czas na generalne sprzątanie. Jak więc można się domyślać, wielu osobom nie w głowie msza w kościele, bowiem czekają na nich inne obowiązki. Czy jednak opuszczenie nabożeństwa zostanie wybaczone? Okazuje się, że tak!

W związku z sytuacją powodziową biskup świdnicki Marek Mendyk oraz ordynariusz opolski Andrzej Czaja postanowili udzielić dyspensy zarówno poszkodowanym, jak i tym, którzy niosą pomoc powodzianom nie tylko w kwestii mszy świętej, lecz także w kwestii wstrzemięźliwości.

W związku z klęską powodzi udzielam poszkodowanym przez powódź i osobom niosącym im pomoc, dla ich dobra duchowego, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania mięsa i pokutnego charakteru piątku 20 września oraz od obowiązku zachowania dnia świątecznego i uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę, 22 września br. Proszę wszystkich o modlitwę i pomoc w organizowaniu wsparcia poszkodowanym - czytamy na portalu diecezja.swidnica.pl.

To wyjątkowy gest ze strony kościoła, który z pewnością ucieszył wielu wiernych. Co ciekawe, to jednak nie koniec hojności owej instytucji. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kościół pomaga powodzianom. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy

22 września był nie tylko dniem kiedy zwolniono wielu wiernych z nabożeństwa. Okazuje się bowiem, iż na terenie całej Polski w kościołach zorganizowano zbiórkę dla poszkodowanych w wyniku powodzi. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda zaapelował, by podczas mszy wrzucać pieniądze do puszek. Zebrane środki mają zostać dostarczone za pośrednictwem Caritas Polska do powodzian.

Chcę wyrazić nasze współczucie wobec tych, którzy doświadczyli tego wielkiego dramatu, ale jednocześnie zapewnić, że nie pozostają oni sami. Modlimy się za nich, wspieramy ich duchowo, ale jednocześnie chcemy wesprzeć ich również materialnie. Caritas Polska, która koordynuje pomoc w imieniu całego Kościoła w Polsce, już zaczęła ją świadczyć - apelował przewodniczący Episkopatu, episkopat.pl.