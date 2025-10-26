Śnieg zasypał powiat jeleniogórski! Pilny apel do kierowców. Ten odcinek jest "całkowicie nieprzejezdny" [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-26 19:46

Intensywne opady śniegu w powiecie jeleniogórskim w niedzielę, 26 października, spowodowały, że odcinek drogi w Jakuszycach – od Babińca do granicy z Czechami – jest obecnie całkowicie nieprzejezdny dla pojazdów. Na miejscu pracują nie tylko służby drogowe, ale policjanci, którzy kierują ruchem, apelując do kierowców i korzystanie z objazdów.

  • Intensywne opady śniegu sparaliżowały ruch w powiecie jeleniogórskim, w tym w Jakuszycach, uniemożliwiając przejazd kierowcom.
  • Droga od Babińca do granicy z Czechami jest nieprzejezdna, a ciężarówki są zatrzymywane na parkingu przez policjantów z Jeleniej Góry.
  • Mundurowi apelują o unikanie drogi w Jakuszycach i innych zasypanych śniegiem tras i śledzenie komunikatów. Czy wiesz, jak ominąć ten obszar?

Ogromne opady śniegu w powiecie jeleniogórskim

Policja w Jeleniej Górze ostrzega kierowców, zwłaszcza tych, którzy planowali wyjechać w góry, bo w niedzielę, 26 października, nad całym powiatem przeszły intensywne opady śniegu. Odcinek drogi w Jakuszycach – od Babińca do granicy z Czechami – jest obecnie całkowicie nieprzejezdny dla pojazdów, ale również na innych lokalnych trasach warunki drogowe są bardzo trudne.

Na miejscu działają funkcjonariusze policji. Samochody ciężarowe są kierowane i zatrzymywane na parkingu przy zajeździe Piastów, przy Krajowej Trójce (DK3). Aktualnie oczekujemy na przybycie służb drogowych, które zajmą się odśnieżeniem i udrożnieniem przejazdu. Policja apeluje do kierowców o unikanie przejazdu w kierunku Jakuszyc i granicy z Czechami do czasu poprawy warunków oraz wznowienia ruchu. Prosimy o korzystanie z objazdów i bieżące śledzenie komunikatów drogowych - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. 

Pod postem mundurowych pojawiło się już wiele komentarzy, a internauci piszą, że przy takiej pogodzie na drodze niewiele można zdziałać.

Na takie warunki nie pomogą Ci nawet łańcuchy czy kolce. Aby jeździć po śniegu ten śnieg musi się czegoś trzymać, a to jest błoto, luźne - pisze jeden z komentujących.

Burza w Warszawie i totalna śnieżyca! Spadło kilkanaście centymetrów śniegu

Jelenia Góra. Intensywne opady śniegu. Policja ostrzega kierowców
3 zdjęcia
