Intensywne opady śniegu sparaliżowały ruch w powiecie jeleniogórskim, w tym w Jakuszycach, uniemożliwiając przejazd kierowcom.

Droga od Babińca do granicy z Czechami jest nieprzejezdna, a ciężarówki są zatrzymywane na parkingu przez policjantów z Jeleniej Góry.

Mundurowi apelują o unikanie drogi w Jakuszycach i innych zasypanych śniegiem tras i śledzenie komunikatów. Czy wiesz, jak ominąć ten obszar?

Ogromne opady śniegu w powiecie jeleniogórskim

Policja w Jeleniej Górze ostrzega kierowców, zwłaszcza tych, którzy planowali wyjechać w góry, bo w niedzielę, 26 października, nad całym powiatem przeszły intensywne opady śniegu. Odcinek drogi w Jakuszycach – od Babińca do granicy z Czechami – jest obecnie całkowicie nieprzejezdny dla pojazdów, ale również na innych lokalnych trasach warunki drogowe są bardzo trudne.

- Na miejscu działają funkcjonariusze policji. Samochody ciężarowe są kierowane i zatrzymywane na parkingu przy zajeździe Piastów, przy Krajowej Trójce (DK3). Aktualnie oczekujemy na przybycie służb drogowych, które zajmą się odśnieżeniem i udrożnieniem przejazdu. Policja apeluje do kierowców o unikanie przejazdu w kierunku Jakuszyc i granicy z Czechami do czasu poprawy warunków oraz wznowienia ruchu. Prosimy o korzystanie z objazdów i bieżące śledzenie komunikatów drogowych - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Pod postem mundurowych pojawiło się już wiele komentarzy, a internauci piszą, że przy takiej pogodzie na drodze niewiele można zdziałać.

- Na takie warunki nie pomogą Ci nawet łańcuchy czy kolce. Aby jeździć po śniegu ten śnieg musi się czegoś trzymać, a to jest błoto, luźne - pisze jeden z komentujących.