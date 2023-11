Koszmarna zbrodnia niedaleko Kaplicy Czaszek. Wnuczek zabił babcię?

Kudowa-Zdrój. 60-letnia kobieta zginęła od ciosów nożem

Czermna to na co dzień raczej spokojna część Kudowy-Zdroju. Jest słynna na całą Polskę, bo znajduje się tam jedna z trzech zachowanych w Europie Kaplica Czaszek, wielka atrakcja turystyczna Kotliny Kłodzkiej. Właśnie w tej dzielnicy doszło we wtorek, 14 listopada, do straszliwej zbrodni. Około godz. 22 służby ratunkowe zostały zaalarmowane o 60-letniej kobiecie zaatakowanej nożem.

Na miejsce natychmiast skierowano wiele jednostek policji oraz pogotowie ratunkowe. Niestety, mieszkanka Kudowy-Zdroju zmarła w wyniku odniesionych ran. - Do zabójstwa doszło we wtorek w okolicy mieszkania 60-latki. Kobieta została pchnięta nożem – mówi Joanna Pera-Lechocińska, Prokurator Rejonowa w Kłodzku.

Podejrzanym o zabójstwo jest mężczyzna z rodziny 60-latki. - Prowadzone są z nim czynności w prokuraturze, które będą kontynuowane w czwartek – zaznacza prokurator Pera-Lechocińska dodając, że na obecny etapie postępowania nie będą udzielane szczegółowe informacje dotyczące podejrzanego i przebiegu zbrodni.

Jak poinformował lokalny portal doba.pl, zatrzymany w sprawie został wnuczek zamordowanej kobiety.