bilans coraz tragiczniejszy

Koszmarne wieści. Drastyczny wzrost liczby ofiar. Podano nowe dane z Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego

Niestety, we wtorkowe popołudnie dotarły do nas koszmarne wieści. Według informacji ze sztabów kryzysowych, na które powołuje się lokalny serwis 24klodzko.pl, w wyniku powodzi trzy osoby poniosły śmierć w Lądku-Zdroju (jedno z ciał znaleziono we wraku samochodu), a aż siedem w Stroniu Śląskim (jedno z ciał znaleziono przy korycie rzeki)! Niestety, informacje te potwierdziła już rzeczniczka starostwa powiatowego w Kłodzku.