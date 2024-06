Groza pod Śnieżką

Koszmarny wypadek w drodze na szczyt. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

tas 12:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Górskie wędrówki to świetny sposób spędzania wolnego czasu. Trzeba jednak pamiętać, by podczas nich zachować szczególną ostrożność. Bowiem łatwo na szlaku może dojść do groźnego wypadku, jak w minioną niedzielę na drodze na szczyt Śnieżki.