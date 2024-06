i Autor: materiały prasowe

Półmaraton Wrocław

Kranówka - czas start! MPWiK Wrocław zadba o nawodnienie biegaczy

0:00 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dla jednych będzie to życiowe wyzwanie, dla innych szansa na pobicie własnego rekordu. Podczas flagowej imprezy biegowej w stolicy Dolnego Śląska – PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu – nie może zabraknąć wody dla uczestników. Wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zadba o to, by na trasie każdy zawodnik miał dostęp do wody i mógł na bieżąco uzupełniać płyny, w tym minerały, w które bogata jest kranówka.