W zderzeniu pociągu Kolei Dolnośląskich i osobowego forda pod Wrocławiem zginął kierowca osobówki. Śmiertelny wypadek miał miejsce w piątek, 14 lipca, ok godz. 17, między miejscowościami Chrzanów i Domasław. Jak informuje Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, kierujący fordem, który podróżował sam, wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy prosto pod pociąg i zginął na miejscu - żaden z pasażerów pojazdu nie odniósł obrażeń. Jak mówi w rozmowie z PKP Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK, w wyniku zderzenia szynobus wykoleił się jedną osią, ale ma znowu znaleźć się na torach za sprawą interwencji specjalistycznego pojazdu PKP. Jak dodaje, przed przejazdem znajdował się znak "stop" i krzyże św. Andrzeja. Dla pasażerów pociągu uruchomiono ponadto komunikację zastępczą. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia pod nadzorem prokuratury policja we Wrocławiu.

