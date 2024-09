Niszczycielska siła żywiołu

Lądek-Zdrój przed i po powodzi. Znane uzdrowisko w ruinie. Zdjęcia mówią wszystko

Lądek-Zdrój to miejscowość znana do niedawna jako uzdrowisko. O mieście w woj. dolnośląskim znów jest głośno, niestety za sprawą powodzi. Budynki, ulice i drogi znalazły się pod wodą, a gdy już powódź opadła, wiele obiektów zamieniło się w ruiny. Reporter "Super Expressu" udał się do Lądka-Zdroju i uchwycił na zdjęciach dramat mieszkańców uzdrowiskowej miejscowości.