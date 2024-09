Aż 62 zbiórki na powodzian to oszustwo?! "Mogą nosić znamiona przestępstwa"

Fala kulminacyjna w Brzegu Dolnym [20.09.2024]

Powódź w Polsce. W piątek 20 września mieszkańcy woj. dolnośląskiego i woj. opolskiego walczą ze skutkami niszczycielskiej powodzi. Sytuacja we Wrocławiu wydaje się być stabilna. Teraz wszystkie oczy zwrócone są na Brzeg Dolny, przez który przechodzi fala kulminacyjna. Stan wody na Odrze wynosi obecnie 943 cm. Podczas powodzi w 1997 roku woda osiągnęło poziom 1070 cm. Według lokalnych mediów, w Brzegu Dolnym pojawiły się problemy z przesiąkaniem wałów. Umocnienia zrobiono na długości trzech kilometrów – od Brzegu Dolnego do miejscowości Pysząca. - Przygotowaliśmy się na najgorszy scenariusz - powiedział strażak.

Sytuacja we Wrocławiu [20.09.2024]

We Wrocławiu sytuacja się poprawia. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu w piątek podało najnowsze informacje dotyczące sytuacji we Wrocławiu.

Zbiorniki retencyjne – aktualny stan: w pełni sprawne

Port Północ i Port Południe – obiekty pracują zgodnie z planem

Brak zgłoszeń o większych zalaniach na terenie miasta

Brak zagrożenia pod wiaduktami

Pełnomocnicy w Głuchołazach i Lewinie Brzeskim

W piątek o godz. 7 we Wrocławiu zebrał się powodziowy sztab kryzysowy z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska oraz minister zdrowia Izabeli Leszczyny. - Podjąłem decyzję o wyznaczeniu nowych pełnomocników MSWiA w Głuchołazach i Lewinie Brzeskim - powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Pełnomocnicy mają wesprzeć zarządzanie kryzysowe w dotkniętych powodzią gminach.

Fala zbliża się do województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego

Od czwartku (20.09) od godz. 20 w woj. lubuskim obowiązują alarmy powodziowy dla powiatów: zielonogórskiego, gorzowskiego, wschowskiego, nowosolskiego, krośnieńskiego oraz słubickiego. W związku z wprowadzonym alarmem służby pozostają w stałej gotowości. Alarm obowiązuje do odwołania. Sanepid zaapelował do mieszkańców miejsc zagrożonych zalaniem o opróżnienie szamb oraz usunięcie śmieci z posesji.

Na nadejście fali szykuje się rówinież województwo zachodniopomorskie, gdzie fala spodziewana jest około 24 września. Wojewoda zachodniopomorski zarządził inwentaryzację wałów, w Piasku (pow. gryfiński) zaczęto montaż zapór przeciwpowodziowych, przygotowano też montaż zapór w Chlewicach (pow. myśliborski).

Powódź 2024 - sytuacja powodziowa, stany alarmowe rzek, prognozy IMGW. Najnowsze informacje w relacji na żywo na SE.pl

