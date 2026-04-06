Lany Poniedziałek pod lupą. Konsekwencje świątecznej zabawy mogą słono kosztować

Lany Poniedziałek a prawo. Kiedy policja karze w Śmigus-Dyngus?

Polewanie wodą wywodzi się z obrzędów, które miały gwarantować pomyślność oraz zdrowie na cały rok.

- Pierwotnie ograniczano się do symbolicznego polewania wodą osób najbliższych lub znajomych - przypomina policja.

Współcześnie jednak ta wielkanocna tradycja regularnie zamienia się w chuligańskie wybryki. Przypadkowi przechodnie zmuszani są do niechcianego uczestnictwa w nieproszonych ekscesach bezpośrednio na ulicach.

- Niestety, co roku usłyszeć można wiele historii o zachowaniach chuligańskich, tłumaczonych owym świętem. (...) Często nie jest to symboliczne oblanie niewielką ilością wody (...) a wylanie całego wiadra wody, narażając, często obcą osobę napotkaną na ulicy, na przeziębienie, czy nawet na uszkodzenie ubrania - tłumaczą funkcjonariusze.

Wysokie kary za Lany Poniedziałek. Mandat od policji to dopiero początek kłopotów

Brak umiaru podczas polewania wodą może wiązać się z surowymi konsekwencjami. Oblewanie kogoś wbrew jego woli może zostać uznane za zakłócenie porządku publicznego, a za to funkcjonariusz może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.

Na tym jednak ewentualne kłopoty wcale się nie kończą, ponieważ skierowanie sprawy na drogę sądową drastycznie zwiększa wymiar sankcji. Służby wyraźnie zaznaczają, iż za zakłócanie spokoju "może grozić m.in. kara grzywny wymierzona w drodze postępowania mandatowego w wysokości do 5000 zł". W skrajnych przypadkach, gdy sąd uzna wybryk za szczególnie uciążliwy, grzywna może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych.

Naruszenie nietykalności cielesnej i niszczenie mienia w trakcie Śmigusa-Dyngusa

Agresywne oblewanie wodą to dla mundurowych nie tylko zwykłe wykroczenia, ale niekiedy nawet przestępstwa. Policja w swoich apelach zaznacza, iż takie zachowanie "może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo określone w art. 217 Kodeksu karnego, polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej".

Zniszczenie cudzej własności prywatnej także stanowi niezwykle istotny problem. Za uszkodzenie smartfona lub odzieży sprawca może odpowiadać finansowo.

- Osoba pokrzywdzona, w przypadku poniesionych strat materialnych może dochodzić swoich roszczeń (odszkodowania) na drodze postępowania cywilnego - przypomina policja.

Jak bezpiecznie przetrwać Lany Poniedziałek? Złote zasady zachowania

Chcąc bezstresowo celebrować ten wielkanocny zwyczaj bez interwencji patrolu, należy po prostu stosować się do elementarnych norm. Warto pamiętać o kilku prostych zasadach:

Kieruj swoje wodne żarty wyłącznie do tych bliskich, którzy świadomie akceptują taką formę zabawy.

Szerokim łukiem omijaj popularne place, wiaty komunikacji miejskiej oraz ruchliwe drogi publiczne.

Zrezygnuj z napełniania dużych pojemników i wiader, gdyż do podtrzymania tradycji starczy symboliczne spryskanie wodą.

Wielkanoc | Rozmowy od Serca