Legnica. Mężczyzna ranił nożem policjanta! Zadał ciosy w rękę i twarz

Do scen grozy doszło w środę (1 lutego 2023) wieczorem w Legnicy. Podczas zatrzymania mężczyzny ranił on nożem w rękę i twarz policjanta.

- Wcześniej jego żona zgłosiła, że grozi jej śmiercią. A mężczyzna miał orzeczony nakaz opuszczenie wspólnego mieszkania i zakaz zbliżania do żony. Wieczorem patrol policji zauważył tego mężczyznę na ulicy w okolicy tego domu. Istniało podejrzenie, że może mieć narkotyki, więc funkcjonariusze podjęli za nim pościg - powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej policji w Legnicy młodsza aspirant Anna Tersa w rozmowie z PAP.

Podczas zatrzymania mężczyzna zadał dwa ciosy i zranił lekko w rękę i twarz jednego z policjantów.

- Nic nie zagraża życiu zranionego policjanta, ale przewieziono go do szpitala, by opatrzyć rany. Napastnik trafił do izby zatrzymań i w czwartek zostanie doprowadzony do prokuratury, by postawić mu zarzuty - powiedziała policjantka.

Bawił się w żołnierza i postrzelił siostrę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.