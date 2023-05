List gończy za 28-letnim Dawidem. Chodzi o śmierć dwóch nastolatków

To była straszna tragedia. W niedzielę przed północą, 7 października 2012 roku, na drodze krajowej nr 5, na odcinku Strzegom – Dobromierz, volkswagen wypadł z drogi i uderzył w betonowy przepust. Auto zostało zmiażdżone, a strażacy musieli wycinać poszkodowanych z wraku.

W wypadku zginęło dwóch młodych pasażerów - Marcin W. i Kacper G., obaj byli 19-letnimi mieszkańcami Strzegomia. 17-letni kierowca, Dawid Prokopowicz, w ciężkim stanie trafił do szpitala w Świdnicy. Uratowało go prawdopodobnie to, że jako jedyny miał zapięte pasy bezpieczeństwa. Wiadomo, że kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

W zdarzeniu uczestniczyło również audi. Jego kierowca miał jechać za volkswagenem, bo chciał go zatrzymać w związku z kradzieżą paliwa, do której doszło wcześniej na jednej ze stacji paliw w Bolkowie. Kierowca audi (wówczas 22-letni) tłumaczył później śledczym, że volkswagen – zanim doszło do tragedii – próbował go staranować i zepchnąć z drogi.

Batalia sądowa trwała wiele lat. Ostatecznie kierowca volkswagena został prawomocnie skazany na 6 lat więzienia. Mężczyzna nie zgłosił się jednak do zakładu karnego w celu odbycia kary, a w połowie ubiegłego roku przepadł jak kamień w wodę.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że 28-latek może ukrywać się w Niemczech, prawdopodobnie w okolicach Dortmundu. - Ale regularnie pojawia się we Wrocławiu – mówi nam osoba znająca kulisy sprawy.

Lista gończy za Dawidem Prokopowiczem

W związku z tym, że śledczy nie są wstanie namierzyć 28-latka, Sąd Rejonowy w Świdnicy wystawił za nim list gończy.

- Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do osób, które mogą znać miejsce pobytu Dawida Prokopowicza lub do samego zainteresowanego o bezpośredni kontakt z Zespołem Kryminalnym Komisariatu Policji w Strzegomiu pod numerem telefonu 47 87 55 448 oraz całodobowo z dyżurnym Komisariatu Policji w Strzegomiu pod numerem telefonu 47 87 55 432 lub dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy pod numerem telefonu 47 87 55 200 i 47 87 55 219 – informuje mł. asp. Magdalena Ząbek, oficer prasowy policji w Świdnicy.

Mężczyzna poszukiwany jest na podstawie art. 177 § 2, czyli „Spowodowanie nieumyślnie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, poprzez naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym”.