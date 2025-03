Loty z Wrocławia do Niemiec odwołane. Nie polecimy do Monachium i Frankfurtu

Autor:

Wrocław. Odwołane loty do Niemiec

- Z powodu strajku na niemieckich lotniskach w poniedziałek zostało odwołanych sześć lotów z Wrocławia do Frankfurtu i Monachium – wynika z informacji podanych przez Port Lotniczy Wrocław.

Odwołano m.in. lot do Monachium o godzinie 6.00 i do Frankfurtu o 6.30. Z Wrocławia nie wyleci też samolot do Frankfurtu o godz. 10.25 oraz do Monachium o 13.05. Nie odbędzie się również lot do stolicy Bawarii o godz. 17.20.

Związek zawodowy Verdi ogłosił, że w poniedziałek odbędą się strajki na wielu niemieckich lotniskach, m.in. we Frankfurcie nad Menem i Berlinie. Według wstępnych szacunków w Niemczech prawdopodobnie odwołanych zostanie ponad 3400 lotów.