Magdalena Majtyka: Tajemnicze okoliczności zaginięcia. Ślad nagle się urwał. Ciało aktorki znaleziono w lesie

Zaginiona aktorka Magdalena Majtyka, znana z serialu „Na Wspólnej”, została odnaleziona martwa po intensywnych poszukiwaniach.

Samochód kobiety znaleziono rozbity 50 km od domu, a ciało w pobliskim lesie, co wzbudza wiele pytań.

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, by wyjaśnić tajemnicze okoliczności śmierci 41-latki. Co doprowadziło do tej tragedii?

Magdalena Majtyka zaginęła bez śladu

41-letnia Magdalena Majtyka wyszła z mieszkania przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu we wtorek, 4 marca. Po opuszczeniu domu przestała kontaktować się z rodziną, co szybko wzbudziło niepokój.

Poszukiwania prowadziła wrocławska policja. W piątek po godz. 14 pojawił się przełom – samochód, którym poruszała się Magdalena Majtyka, odnaleziono rozbity w Biskupicach Oławskich, około 50 km od jej domu. Informację jako pierwsza podała „Gazeta Wyborcza”.

W aucie nie było zaginionej. Natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję przeszukiwania okolicy.

- Prowadzimy tam czynności związane z dalszymi poszukiwaniami. Na miejscu jest grupa poszukiwawcza, ściągamy psa i techników kryminalistycznych - mówiła podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W działania zaangażowano policjantów, techników kryminalistyki, straż pożarną oraz ratowników wodnych.

Tragiczny finał poszukiwań

Po godz. 18 policja przekazała dramatyczną wiadomość. Na terenie Biskupic Oławskich odnaleziono ciało kobiety.

- Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich. Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia - przekazali funkcjonariusze.

Policja złożyła też kondolencje rodzinie zmarłej.

Prokurator skierował ciało do sekcji zwłok. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich. - Miarodajna w tej kwestii będzie sekcja zwłok - przekazał "Faktowi" prok. Damian Pownuk z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Odtworzono ostatnie chwile życia aktorki?

Jak informuje TVN, służby ustaliły chronologię ostatnich dni życia Magdaleny Majtyki.

4 marca około godziny 8 rano wyszła ze swojego mieszkania przy ulicy Iwaszkiewicza we Wrocławiu. Tego dnia miała zaplanowaną wizytę u stomatologa, na którą udała się zgodnie z planem. Nic nie wskazywało na to, że wydarzy się tragedia.

Ostatni kontakt z bliskimi nastąpił około godziny 16:30. Aktorka poinformowała wtedy, że spotkała koleżankę z liceum i jedzie do niej do Sulimowa. Dane z logowań telefonu miały potwierdzić, że rzeczywiście przebywała w tej miejscowości.

Później wydarzenia stają się bardziej tajemnicze. Około godziny 21:25 telefon Magdaleny Majtyki na krótko zalogował się ponownie we Wrocławiu - w rejonie ulicy Karkonoskiej. Niedługo później urządzenie przestało być aktywne.

Policja podkreśla, że logowania telefonów do nadajników komórkowych nie pozwalają wskazać dokładnej lokalizacji. Mogły to być zarówno okolice budynku TVP przy tej ulicy, jak i pobliska stacja benzynowa. Około godziny 22 pojawił się ostatni elektroniczny ślad po aktorce.

Poruszający apel męża

Jeszcze przed tragicznym odkryciem mąż aktorki opublikował w mediach społecznościowych apel o pomoc.

„!!! UWAGA !!! Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informacje, proszę o informowanie policję lub rodzinę. Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy”.

Śledztwo w sprawie śmierci aktorki trwa. Prokuratura ma ustalić, co dokładnie wydarzyło się w ostatnich godzinach jej życia i jak doszło do tragedii.

