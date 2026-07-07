Maja Mecan, której zmagania o powrót do zdrowia obserwuje cała Polska, miała ostatnio niezwykły powód do uśmiechu. Nastolatka obchodziła 12. urodziny, a ten dzień na długo zapadnie w jej pamięci. Znajomi i personel medyczny, u którego przebywa, przygotowali dla niej wyjątkową imprezę-niespodziankę. O całym zdarzeniu powiadomiła Fundacja Cancer Fighters, zamieszczając w sieci poruszający materiał wideo z tego wydarzenia.

- Dzisiaj świętowaliśmy 12 urodziny Mai. Wzruszenie, miłość i ogromna siła. Dziękujemy za każde dobro, każdą myśl, nadzieję i wsparcie. Dajcie Mai ogrom siły. Razem nie przegramy tej walki

- poinformowała Fundacja Cancer Fighters.

Na opublikowanym filmiku widać zaskoczenie i radość Mai z dużych balonów oraz efektownego, różowego tortu.

Wzruszenie i wsparcie w komentarzach

Nagranie zamieszczone przez fundację wywołało duże poruszenie w sieci. Pod opublikowanym postem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy z ciepłymi życzeniami zdrowia i wytrwałości dla małej pacjentki. Internauci nie szczędzili słów wsparcia, otwarcie dzieląc się swoimi odczuciami.

„Majeczko Kochana Księżniczko spełniaj swoje marzenia a przede wszystkim zawsze i na zawsze bądź zdrowa. Kochamy Cię” - pisali komentujący.

„Po prostu ... zdrowia i już tylko pięknego dzieciństwa” - dodali kolejni użytkownicy.

„Aż się po płakałam, zdrówka życzę Ci Majeczko” - można było przeczytać pod wpisem.

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Od marca 2023 roku Maja toczy trudną walkę z ostrą białaczką szpikową. Nastolatka ma już za sobą wielomiesięczne leczenie, ciężką chemioterapię oraz zabieg przeszczepu szpiku. Pomimo niezwykle wyboistej drogi, pacjentka nie traci woli walki i regularnie udowadnia, że nie ma zamiaru się poddawać.

Aktualnie Maja znajduje się pod stałą i troskliwą opieką personelu medycznego na dziecięcym oddziale onkologicznym.

„Diss na raka” i ogromna moc internetu

Maja stała się rozpoznawalna w całym kraju po nagraniu utworu z popularnym raperem Bedoesem 2115. Wspólny kawałek zatytułowany „Diss na raka” błyskawicznie podbił internet, a jego poruszający przekaz wzbudził ogromną empatię wśród odbiorców.

Utwór zapoczątkował masową akcję charytatywną. Za sprawą zaangażowania youtubera Łatwoganga w ciągu zaledwie dziewięciu dni udało się zebrać ponad 251 milionów złotych na pomoc dzieciom chorym na raka. Była to jedna z najbardziej spektakularnych zbiórek w polskim internecie, dowodząca potężnej siły, jaką niesie zjednoczona społeczność online.

Fundacja Cancer Fighters - siła do walki

Głównym organizatorem zbiórki i wsparciem dla Mai jest Fundacja Cancer Fighters. Od lat organizacja ta pomaga osobom chorującym na nowotwory oraz ich bliskim, dostarczając im potrzebnej siły i wiary w powrót do zdrowia.

- Cancer Fighters to fundacja dla osób chorych na raka. Niesiemy pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z całej Polski. Otaczamy opieką także bliskich naszych podopiecznych - bo rak to choroba, która dotyka całe rodziny. Dajemy siłę do działania i pokazujemy, że diagnoza to nie wyrok, a impuls do podjęcia walki, której nie trzeba toczyć samotnie

- zaznacza Cancer Fighters.