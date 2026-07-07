Akcja saperów we Wrocławiu. Ewakuowano 3000 osób

Służby miejskie we Wrocławiu zostały postawione w stan najwyższej gotowości po odkryciu niebezpiecznego znaleziska w rejonie ulicy Trzemeskiej. Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego, konieczna była natychmiastowa reakcja.

- Zakończyła się ewakuacja mieszkańców w rejonie ul. Trzemeskiej" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Okazało się, że obiekt stanowi ogromne zagrożenie. - Znaleziony obiekt to bomba lotnicza o masie 250 kilogramów - przekazują władze miasta.

Zorganizowana akcja bezpośrednio dotknęła obszar zamieszkiwany przez blisko 3000 osób. Służby ustaliły strefę niebezpieczną w promieniu 300 metrów od punktu, gdzie spoczywa niewybuch.

Zamknięte ulice i ogromne utrudnienia w ruchu

Na miejscu pracują saperzy, którzy mają za zadanie zneutralizować zagrożenie.

- Patrol saperski ma dotrzeć na miejsce około godziny 9:00. Po całkowitym zamknięciu terenu i zakończeniu ewakuacji w strefie o promieniu 300 metrów saperzy przystąpią do próby podjęcia niewybuchu - czytamy w komunikacie miasta. W związku z działaniami służb, dla ruchu całkowicie zamknięto ulicę Legnicką oraz Trasę Autobusowo-Tramwajową na Nowy Dwór. Działania ewakuacyjne objęły następujące ulice:

Legnicką,

Braniborską,

Młodych Techników,

Inowrocławską,

Kruszwicką,

Szczepińską,

Dobrą,

Marchijską,

Ziemowita,

Trzemeską.

Zmiany w kursowaniu MPK Wrocław. Jak jeżdżą tramwaje i autobusy?

Znalezisko bomby spowodowało całkowity paraliż komunikacyjny w tej części miasta. Pasażerowie MPK Wrocław muszą liczyć się z poważnymi zmianami w kursowaniu pojazdów.

Zmiany w komunikacji tramwajowej:

Linie 10, 12, 20, 21 i 22 kursują objazdem przez ulice: Długą, Popowicką, most Dmowskiego, most Sikorskiego i pl. Jana Pawła II.

Linie 13 i 23 zostały podzielone na dwa odcinki. Od strony Nowego Dworu obsługują Nowy Dwór i Pilczyce, natomiast od centrum kursują od Rynku i pl. Orląt Lwowskich w kierunku Stadionu Olimpijskiego i Kowal.

Linia 3 została skierowana na trasę wahadłową między Nowym Dworem a Pilczycami, aby wzmocnić obsługę odciętego obszaru.

Zmiany w komunikacji autobusowej:

Linie 106, 132, 142, 148 i 149 jeżdżą objazdem przez ulice: Śrubową, pl. Strzegomski, Poznańską, Zachodnią i Rybacką.

Wrocław: Apel służb i pomoc dla mieszkańców

Dla osób, które musiały opuścić swoje mieszkania, przygotowano specjalne miejsce zbiórki w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Zachodniej 2. Wrocławski magistrat zapewnił również darmowe przejazdy pojazdami MPK dla osób wymagających podwózki. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i wyrozumiałość. "Prosimy o omijanie rejonu prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb. O zakończeniu akcji oraz przywróceniu normalnej organizacji ruchu poinformujemy w kolejnych komunikatach" – podkreśla Urząd Miejski Wrocławia.