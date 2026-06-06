Makabryczne odkrycie na Dolnym Śląsku. Nie żyje 63-latka, jej wnuk trafił do aresztu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-06 19:37

W jednym z domów w miejscowości Gilów na Dolnym Śląsku dokonano makabrycznego odkrycia. Służby znalazły ciało 63-letniej kobiety. O sprawie poinformował policję jej 24-letni wnuk, który trafił do aresztu.

Zwłoki kobiety w domu. Policja zatrzymała jej 24-letniego wnuka

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Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • Zwłoki 63-letniej mieszkanki Gilowa odkryto w piątkowy poranek.
  • O tragicznym znalezisku poinformował służby 24-letni wnuk ofiary.
  • Młody mężczyzna ostatecznie trafił w ręce policji.

W piątek 5 czerwca w godzinach porannych służby ratunkowe interweniowały w jednym z domów na terenie Gilowa w województwie dolnośląskim. Z informacji przekazanych przez Radio Wrocław wynika, że to właśnie 24-latek powiadomił mundurowych o znalezieniu martwej babci. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce podjęli decyzję o zatrzymaniu młodego mężczyzny.

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Dziennikarze Radia Wrocław dotarli do nieoficjalnych informacji na temat obrażeń zmarłej. Według tych doniesień kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu zdarzeń i weryfikują wszystkie zebrane na miejscu ślady. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie również szczegółowa sekcja zwłok.

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