Makabryczne odkrycie w jednym z mieszkań. Nie żyje dwóch mężczyzn!

Dziś rano w mieszkaniu przy ul. Głogowskiej w Legnicy doszło do tragedii. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło dwóch mężczyzn.

Wezwani na miejsce ratownicy stwierdzili w lokalu bardzo wysokie stężenie czadu, które początkowo przekraczało 200 ppm.

Służby przypominają, że skuteczną ochroną przed "cichym zabójcą" jest montaż czujek tlenku węgla w domach i mieszkaniach.

Tragedia w Legnicy. Ratownicy dokonali makabrycznego odkrycia w mieszkaniu

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek, 13 lutego, w jednym z budynków wielorodzinnych przy ulicy Głogowskiej w Legnicy. Zgłoszenie do służb wpłynęło o godzinie 7:23. Jako pierwsi na miejscu pojawili się ratownicy medyczni. To właśnie oni, podczas prowadzenia interwencji, za pomocą swoich urządzeń wykryli w mieszkaniu obecność tlenku węgla i natychmiast wezwali na pomoc straż pożarną.

Po przybyciu na miejsce zastępów Państwowej Straży Pożarnej potwierdzono najgorszy scenariusz. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch mężczyzn, na ratunek było już za późno. Jak informują służby, stężenie czadu w lokalu było alarmująco wysokie. Początkowy pomiar wskazywał wartość przekraczającą 200 ppm. Po intensywnym przewietrzeniu pomieszczeń przez strażaków, stężenie w chwili kolejnego pomiaru wynosiło około 90 ppm i systematycznie spadało. Niestety, dla dwóch lokatorów dawka trucizny okazała się śmiertelna.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

Tlenek węgla to wróg, którego nie widać, nie słychać i nie czuć. Jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, co czyni go niezwykle podstępnym. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw, takich jak węgiel, drewno, gaz czy olej opałowy, a jego źródłem mogą być niesprawne piecyki gazowe, piece węglowe czy niedrożne przewody kominowe. Działa błyskawicznie, wiążąc się z hemoglobiną we krwi znacznie szybciej niż tlen i blokując jego transport do komórek organizmu.

Pierwsze objawy zatrucia czadem są często mylone ze zwykłym przeziębieniem lub zatruciem pokarmowym. Należą do nich bóle i zawroty głowy, ogólne osłabienie, nudności oraz senność. Przy wyższych stężeniach lub dłuższej ekspozycji dochodzi do zaburzeń świadomości, utraty przytomności, a w konsekwencji do zatrzymania krążenia i śmierci.

Jedyną skuteczną metodą ochrony jest profilaktyka i odpowiednie zabezpieczenie. Strażacy w ramach ogólnopolskiej akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” nieustannie przypominają, że niewielkie, niedrogie urządzenie może zapobiec tragedii. Czujka tlenku węgla to elektroniczny strażnik, który głośnym alarmem poinformuje domowników o zagrożeniu, dając im cenny czas na ewakuację i wezwanie pomocy.

