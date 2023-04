Malutki chłopczyk w oknie życia we Wrocławiu. Matka zostawiła coś jeszcze

Kostomłoty. Wypadek na autostradzie A4. Nie żyje kierowca busa

W środku nocy z piątku na sobotę – 28/29 kwietnia – na autostradzie A4 doszło do przerażającego wypadku. Wszystko miało miejsce na jezdni w kierunku Wrocławia. Pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie doszło do niegroźnej kolizji. Samochody zatrzymywały się w korku przed nią. Chwilę po godzinie 2 w nocy doszło do tragedii.

Kierowcy busa nie zauważył zatoru i z impetem wbił się w ciężarówkę, która stała na końcu korku. W aucie znajdowała się jedna osoba, kierowca. Niestety, mężczyzna nie miał szans i zginął na miejscu.