Marek Długozima reaguje na zarzuty prokuratorskie. Burmistrz mówi o niesprawiedliwości

Marek Długozima zabiera głos przed urzędem. Wsparli go samorządowcy

Spotkanie z dziennikarzami zorganizowano w piątek przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Włodarzowi gminy, Markowi Długozimie, towarzyszyli przedstawiciele lokalnego samorządu. Wśród zgromadzonych znaleźli się między innymi szef Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, radni z ugrupowania burmistrza oraz gospodarze okolicznych wsi.

Podczas wystąpienia Marek Długozima oficjalnie potwierdził, że prokuratura przedstawiła mu zarzuty. Jednocześnie zaznaczył, że złożył wyjaśnienia i kategorycznie odrzucił oskarżenia, nie przyznając się do winy. W ocenie samorządowca działania śledczych są wobec niego głęboko krzywdzące i niesprawiedliwe.

Mateusz Stanisz mówi o nieprzypadkowym momencie. Gmina ma działać normalnie

Głos podczas spotkania z mediami zabrał również Mateusz Stanisz, pełniący funkcję przewodniczącego trzebnickiej Rady Miejskiej. Zapewnił on o całkowitym wsparciu, jakiego burmistrzowi udzielają zarówno radni, jak i sołtysi. Zwrócił ponadto uwagę, że termin poinformowania o prokuratorskich zarzutach z pewnością nie był dziełem przypadku. Trwa zbiórka podpisów pod organizacją referendum o odwołanie burmistrza Marka Długoziomę.

Przedstawiciele lokalnych władz zapewniali, że obecna sytuacja nie paraliżuje pracy urzędu, a gmina Trzebnica funkcjonuje bez zakłóceń. Obowiązki włodarza przejęła wiceburmistrz Krystyna Haładaj. Dodatkowo Rada Miejska kontynuuje zaplanowane prace – jej najbliższe posiedzenie wyznaczono już na wtorek.

Co dalej z funkcją Marka Długozimy? Trwają analizy prawne

Dziennikarze dopytywali również o kwestię zawieszenia Marka Długozimy w wykonywaniu obowiązków burmistrza Trzebnicy. Włodarz przekazał, że obecnie analizowane są możliwości prawne i nie jest wykluczone złożenie zażalenia na postanowienie wydane przez prokuraturę.