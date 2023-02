i Autor: mat. prasowe Marzec na nartach? Tylko w Zieleńcu!

Marzec w Zieleńcu. Mikroklimat i makro emocje

Zima w tym sezonie przechodziła momentami trudne chwile. Ale po styczniowych zawirowaniach prezentuje teraz swoje najlepsze oblicze! Świetne warunki, a także dobrze przygotowane stoki doceniają narciarze i turyści odwiedzający sudeckie kurorty. Co jednak najważniejsze, do końca narciarskiego sezonu jeszcze daleko. Szczególnie w Zieleńcu, do którego wiosna przychodzi na samym końcu.