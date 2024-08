W pożarze mieszkania zginął mężczyzna. Tragedia nad ranem we Wrocławiu

Ciało mężczyzny między torami w Węglińcu

Policja w Zgorzelcu pod nadzorem tamtejszej prokuratury wyjaśnia, co doprowadziło do śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono między torami w Węglińcu. Mundurowi otrzymali w tej sprawie zgłoszenie w czwartek, 29 sierpnia, po godz. 6. Chwilę wcześniej maszynista pociągu towarowego, który jechał do Wrocławia, zobaczył denata.

Jego tożsamości nie udało się jeszcze ustalić, ale po wstępnych oględzinach wykluczono wstępnie udział osób trzecich. Do jego śmierci, co ma potwierdzić sekcja zwłok zarządzona przez śledczych, prawdopodobnie nikt się nie przyczynił.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111;

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123;

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212;

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108;

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123;

pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.