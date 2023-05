Przewodnikiem Okszy, psa służbowego, jest asp. szt. Tomasza Bendyk. Para z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych wchodzącego w skład Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu okazała się najlepsza w niedawnych zawodach kynologicznych organizowanych przez Żandarmerię Wojskową w Piszu. - Czworonożna funkcjonariuszka zajęła w konkursie 1. miejsce zdobywając 795 punktów na 800 możliwych. Bardzo cieszymy się z takiej „policjantki” w naszych szeregach, zwłaszcza, że jej sukcesy nieustannie wspierają pracę śledczych - mówi st. asp. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

Oksza to owczarek niemiecki, który w policyjnych szeregach służy od 3 lat. Jej domowe imię to Asza, bowiem psy służbowe w policji bardzo często noszą dwa imiona. Jedno jest prywatne, nadane przez przewodnika, a drugie (służbowe) związane z hodowlą z jakiej pochodzi.

- Specjalność Okszy to materiały wybuchowe, których wyszukiwaniem zajmuje się na co dzień. W ostatnim czasie na swoim koncie ma niemały sukces. Wezwana do działania w środku nocy do Wałbrzycha znalazła broń palną oraz amunicję – dodaje st. asp. Aleksandra Freus.