Miał pobić żonę i wskoczyć do Odry. Służby postawione na równe nogi!

Kamieniec Wrocławski. Nocna akcja poszukiwawcza w Odrze

Do zdarzenia doszło w piątek, 26 lipca, około godz. 2 w nocy. Właśnie wtedy na numer alarmowy Dolnośląskiego WOPR wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. Zawiadomienie dotyczyło mężczyzny, który na wysokości ulicy Spółdzielczej w Kamieńcu Wrocławskim wskoczył do Odry.

- Na teren poszukiwania w okolice mostu na wyspę w Kamieńcu Wrocławskim udał się zespół dyżurujących ratowników WOPR, który dotarł nad rzekę jako pierwsza służba ratunkowa. Na miejscu była już policja, która wskazała lokalizację na Odrze. Po sprawdzeniu akwenu nie stwierdzono osoby w wodzie – informuje Dolnośląskie WOPR na swoim profilu na Facebooku.

Według świadków mężczyzna wyszedł z wody o własnych siłach i uciekł w kierunku pobliskich terenów zalewowych, gdzie miał się ukryć. - Po dojechaniu kolejnych strażaków z Kamieńca Wrocławskiego i Wrocławia, dokonano przeszukania przyległego terenu z lądu i wody, lecz nie odnaleziono mężczyzny – dodają ratownicy WOPR.

Sprawą zajmuje się policja.