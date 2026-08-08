Młody chłopak ugodzony ostrym narzędziem! Czy sprawcami są dwaj 16‑latkowie?

Nowy trop w sprawie. Policja zatrzymała dwóch 16‑latków

Śledczy z Kamiennej Góry potwierdzili, że dwaj 16‑latkowie mogą mieć związek z piątkową napaścią przy ul. Księcia Bolka I. To właśnie tam około godziny 19:00 doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym 15‑latek został raniony ostrym narzędziem.

– Mundurowi zlokalizowali nieletnich i obecnie prowadzone są z nimi czynności. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry – przekazała mł. asp. Katarzyna Trzepak z lokalnej komendy.

Policja nie ujawnia na razie, jaki przedmiot został użyty do ataku ani jakie relacje łączyły nastolatków.

Walka o życie 15‑latka. „Stan jest poważny”

Poszkodowany chłopak trafił do szpitala w stanie określanym jako poważny i zagrażający życiu. Według ustaleń funkcjonariuszy doznał rozległych obrażeń, a lekarze walczą o jego zdrowie.

– Ten młody chłopak w tej chwili przebywa w szpitalu. Jego stan jest poważny – podkreśla mł. asp. Trzepak.

Intensywne działania służb. Policja przesłuchuje świadków

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci wykonujący zarówno czynności procesowe, jak i operacyjne. Funkcjonariusze przesłuchują świadków, zabezpieczają monitoring oraz ustalają dokładny przebieg ataku.

Śledczy wciąż nie przesądzają, czy 15‑latek został zaatakowany przez jednego sprawcę, czy przez więcej osób. Właśnie dlatego zatrzymanie dwóch 16‑latków może okazać się kluczowe dla rozwiązania sprawy.

Co dalej? Decydujące godziny dla śledztwa

Policja nie zdradza szczegółów, tłumacząc to dobrem postępowania. Wiadomo jednak, że czynności z zatrzymanymi nastolatkami mogą przesądzić o kierunku śledztwa. Jeśli potwierdzi się ich udział, sprawa trafi do sądu rodzinnego, a nieletnim mogą grozić poważne konsekwencje.

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