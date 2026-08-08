Młody chłopak ugodzony ostrym narzędziem! Czy sprawcami są dwaj 16‑latkowie?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-08 7:14

Dwaj 16‑latkowie mogą mieć związek z brutalnym atakiem na 15‑latka w Kamiennej Górze. Policja prowadzi z nimi intensywne czynności, a stan poszkodowanego nastolatka wciąż jest określany jako poważny i zagrażający życiu.

Dłoń osoby trzymającej nóż na tle policyjnych świateł. O ataku w Kamiennej Górze przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Shutterstock

Nowy trop w sprawie. Policja zatrzymała dwóch 16‑latków

Śledczy z Kamiennej Góry potwierdzili, że dwaj 16‑latkowie mogą mieć związek z piątkową napaścią przy ul. Księcia Bolka I. To właśnie tam około godziny 19:00 doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym 15‑latek został raniony ostrym narzędziem.

– Mundurowi zlokalizowali nieletnich i obecnie prowadzone są z nimi czynności. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry – przekazała mł. asp. Katarzyna Trzepak z lokalnej komendy.

Policja nie ujawnia na razie, jaki przedmiot został użyty do ataku ani jakie relacje łączyły nastolatków.

Walka o życie 15‑latka. „Stan jest poważny”

Poszkodowany chłopak trafił do szpitala w stanie określanym jako poważny i zagrażający życiu. Według ustaleń funkcjonariuszy doznał rozległych obrażeń, a lekarze walczą o jego zdrowie.

– Ten młody chłopak w tej chwili przebywa w szpitalu. Jego stan jest poważny – podkreśla mł. asp. Trzepak.

Polecany artykuł:

Wkurzony rolnik naprawdę to zrobił! Wsiadł w ciągnik i zaorał asfalt

Intensywne działania służb. Policja przesłuchuje świadków

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci wykonujący zarówno czynności procesowe, jak i operacyjne. Funkcjonariusze przesłuchują świadków, zabezpieczają monitoring oraz ustalają dokładny przebieg ataku.

Śledczy wciąż nie przesądzają, czy 15‑latek został zaatakowany przez jednego sprawcę, czy przez więcej osób. Właśnie dlatego zatrzymanie dwóch 16‑latków może okazać się kluczowe dla rozwiązania sprawy.

Co dalej? Decydujące godziny dla śledztwa

Policja nie zdradza szczegółów, tłumacząc to dobrem postępowania. Wiadomo jednak, że czynności z zatrzymanymi nastolatkami mogą przesądzić o kierunku śledztwa. Jeśli potwierdzi się ich udział, sprawa trafi do sądu rodzinnego, a nieletnim mogą grozić poważne konsekwencje.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku
Pytanie 1 z 20
Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej?
Pokuj zbrodni - więzili rodzeństwo w domu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NAPAD
POLICJA
NASTOLATKOWIE