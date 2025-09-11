Polski rynek pracy doświadcza zmian: mniej ofert pracy, ale więcej zatrudnionych cudzoziemców.

Liczba wolnych miejsc pracy spadła do 95,7 tys., podczas gdy liczba zatrudnionych obcokrajowców przekroczyła milion.

Najwięcej wakatów odnotowano w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie, gdzie dominują pracownicy zagraniczni.

Rynek pracy w Polsce

Polski rynek pracy w ostatnich latach mocno się zmienia. Z jednej strony mamy rekordowo niskie bezrobocie w porównaniu do poprzednich dekad, z drugiej coraz częściej brakuje rąk do pracy w kluczowych branżach, takich jak budownictwo, przemysł czy usługi.

Oczywiście nie da się ukryć, że coraz większą rolę odgrywają cudzoziemcy - przede wszystkim Ukraińcy, ale też pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. To oni wypełniają luki, których nie udaje się obsadzić polskim pracownikom. Rynek pracy w Polsce staje się więc coraz bardziej dynamiczny i zróżnicowany.

Mniej wolnych miejsc pracy

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dowiadujemy się, że spada liczba wakatów w Polsce. Na koniec II kwartału 2025 roku było 95,7 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 5,3 tys. mniej niż trzy miesiące wcześniej i aż o 15,1 tys. mniej niż rok temu. Geograficznie najlepiej sytuacja wyglądała w województwie dolnośląskim, gdzie wskaźnik wyniósł 0,96 proc. Najsłabszy wynik odnotowano w świętokrzyskim - 0,33 proc.

Przemysł i budownictwo z największą liczbą wakatów

Jak podaje portal biznes.interia.pl, najwięcej wolnych miejsc pracy przypadło na przetwórstwo przemysłowe, bowiem aż 22 tys. wakatów. Poszukiwano tam przede wszystkim robotników przemysłowych i rzemieślników (44,9 proc.) oraz operatorów i monterów maszyn (23,5 proc.). Wysoki wskaźnik odnotowano również w budownictwie (1,65 proc.), a robotnicy stanowili ponad 60 proc. wszystkich ofert.

Coraz więcej cudzoziemców w Polsce

Mimo spadku liczby wolnych miejsc, w Polsce rośnie liczba osób z zagranicy podejmujących pracę. Według GUS, na koniec marca 2025 roku zatrudnionych było 1 mln 67 tys. cudzoziemców – o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy - 714,9 tys. osób, czyli 67 proc. wszystkich cudzoziemców. Za nimi uplasowali się pracownicy z Białorusi, Gruzji, Indii, Kolumbii i Filipin.

Najświeższe dane pokazują więc, że polski rynek pracy wchodzi w fazę spowolnienia – wolnych miejsc jest coraz mniej, a stopa bezrobocia lekko rośnie. Jednocześnie rośnie rola cudzoziemców, bez których wiele branż miałoby problem z obsadzeniem wakatów.