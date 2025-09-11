Mniej ofert zatrudnienia, więcej cudzoziemców. Tak wygląda polski rynek pracy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-09-11 1:16

Na polskim rynku pracy przybywa cudzoziemców, ale jednocześnie spada liczba wolnych miejsc zatrudnienia. Najnowsze dane GUS pokazują, że sytuacja zmienia się szybciej, niż wielu się spodziewało. Co wiemy na ten moment? Więcej szczegółów poniżej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

i

Autor: wola.um.warszawa.pl/ Materiały prasowe
  • Polski rynek pracy doświadcza zmian: mniej ofert pracy, ale więcej zatrudnionych cudzoziemców.
  • Liczba wolnych miejsc pracy spadła do 95,7 tys., podczas gdy liczba zatrudnionych obcokrajowców przekroczyła milion.
  • Najwięcej wakatów odnotowano w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie, gdzie dominują pracownicy zagraniczni.
  • Dowiedz się, jak te trendy wpływają na przyszłość polskiego rynku pracy i czy to spowolnienie jest trwałe.

Rynek pracy w Polsce

Polski rynek pracy w ostatnich latach mocno się zmienia. Z jednej strony mamy rekordowo niskie bezrobocie w porównaniu do poprzednich dekad, z drugiej coraz częściej brakuje rąk do pracy w kluczowych branżach, takich jak budownictwo, przemysł czy usługi.

Oczywiście nie da się ukryć, że coraz większą rolę odgrywają cudzoziemcy - przede wszystkim Ukraińcy, ale też pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. To oni wypełniają luki, których nie udaje się obsadzić polskim pracownikom. Rynek pracy w Polsce staje się więc coraz bardziej dynamiczny i zróżnicowany.

Mniej wolnych miejsc pracy

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dowiadujemy się, że spada liczba wakatów w Polsce. Na koniec II kwartału 2025 roku było 95,7 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 5,3 tys. mniej niż trzy miesiące wcześniej i aż o 15,1 tys. mniej niż rok temu. Geograficznie najlepiej sytuacja wyglądała w województwie dolnośląskim, gdzie wskaźnik wyniósł 0,96 proc. Najsłabszy wynik odnotowano w świętokrzyskim - 0,33 proc.

Przemysł i budownictwo z największą liczbą wakatów

Jak podaje portal biznes.interia.pl, najwięcej wolnych miejsc pracy przypadło na przetwórstwo przemysłowe, bowiem aż 22 tys. wakatów. Poszukiwano tam przede wszystkim robotników przemysłowych i rzemieślników (44,9 proc.) oraz operatorów i monterów maszyn (23,5 proc.). Wysoki wskaźnik odnotowano również w budownictwie (1,65 proc.), a robotnicy stanowili ponad 60 proc. wszystkich ofert.

Coraz więcej cudzoziemców w Polsce

Mimo spadku liczby wolnych miejsc, w Polsce rośnie liczba osób z zagranicy podejmujących pracę. Według GUS, na koniec marca 2025 roku zatrudnionych było 1 mln 67 tys. cudzoziemców – o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy - 714,9 tys. osób, czyli 67 proc. wszystkich cudzoziemców. Za nimi uplasowali się pracownicy z Białorusi, Gruzji, Indii, Kolumbii i Filipin.

Najświeższe dane pokazują więc, że polski rynek pracy wchodzi w fazę spowolnienia – wolnych miejsc jest coraz mniej, a stopa bezrobocia lekko rośnie. Jednocześnie rośnie rola cudzoziemców, bez których wiele branż miałoby problem z obsadzeniem wakatów.

Sonda
Co skłoniłoby Cię do podjęcia pracy sprzątaczki za granicą?
RYNEK PRACY
GUS