Dzieżków. Tragiczny wypadek motocyklisty i rowerzysty

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 26 marca po godz. 14. W Dzieżkowie pod Świdnicą doszło do zderzenia rowerzysty z motocyklistą. - Po przyjeździe na miejsce zdarzenia jaworskich strażaków pomocy rannemu rowerzyście udzielali już ratownicy medyczni z Jawora oraz funkcjonariusze policji z powiatu świdnickiego. W tym samym czasie na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał kpt. Krzysztof Napierała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Strażacy wspólnie z ratownikami medycznymi długo prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową u poszkodowanego mężczyzny. - Niestety, w wyniku doznanych obrażeń lekarz stwierdził zgon u poszkodowanego – dodał kpt. Krzysztof Napierała.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja w Świdnicy. – 52-letni mężczyzna wyjeżdżając rowerem z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 54-letniemu motocykliście, który poruszał się motocyklem marki Honda – powiedział portalowi swidnica24.pl Szymon Szczepaniak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Świdnicy.