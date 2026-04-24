Mrównik Bubu podbija serca! Uratowany od śmierci, teraz śpi z rodzicami. Wzruszająca historia z wrocławskiego ZOO

Historia Bubu to inspiracja, która przypomina o sile więzi rodzinnych i roli człowieka w ratowaniu zagrożonych gatunków. Dzięki opiece Andrzeja Miozgi, mrównik Bubu stał się symbolem nadziei i dowodem na to, że nawet w najtrudniejszych chwilach, dobro i poświęcenie mogą przynieść niezwykłe rezultaty. Ta historia to prawdziwy hit internetu, który wzbudza ogromne emocje i pokazuje, że ZOO Wrocław to miejsce, gdzie dzieją się prawdziwe cuda.

i Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe

Mrównik Bubu: Cudowne ocalenie i powrót do rodziny w Afrykarium

Narodziny mrównika Bubu (a właściwie jej, bo najprawdopodobniej to właśnie dziewczynka!) w ZOO Wrocław były naznaczone dramatycznymi okolicznościami. Matka, Tatsu, odrzuciła swoje młode, co w świecie zwierząt, zarówno w naturze, jak i w ogrodach zoologicznych, niestety się zdarza. W takich sytuacjach interwencja człowieka jest kluczowa, a w tym przypadku rolę wybawiciela odegrał Andrzej Miozga, doświadczony kierownik Sekcji Małych Ssaków. Jego zaangażowanie było bezcenne, gdyż to właśnie on podjął się trudnego zadania ręcznego odchowu maleństwa. „Noce miałem wyjęte z życiorysu” – wspomina Miozga. To zdanie doskonale oddaje skalę poświęcenia, jakiego wymagała opieka nad mrównikiem Bubu. Karmienie z butelki co dwie godziny przez całą dobę to prawdziwe wyzwanie! Warto zaznaczyć, że to nie był to pierwszy raz, kiedy Andrzej Miozga ratował zwierzęta. Wcześniej odchował około 50 osesków, w tym likaony, wiewiórki, lemury, leniwce czy wydry!

Po pięciu miesiącach intensywnej opieki, mrównik Bubu osiągnął wagę około 30 kg i był gotowy na powrót do swojego naturalnego środowiska, czyli na wybieg w Afrykarium. Proces łączenia z rodziną był starannie zaplanowany. Najpierw Bubu została połączona z matką, Tatsu. Co ciekawe, już tego samego wieczoru, matka i młode spały razem, co było niezwykle wzruszającym widokiem dla pracowników zoo. Kilka dni później dołączył do nich ojciec, Tanu. Jak zauważono, mrównik Bubu zaczepia częściej niż mamę i bardziej się nim interesuje, co świadczy o nawiązywaniu silnej więzi z ojcem. Najlepszym dowodem na sukces reintegracji była scena, którą pracownicy zoo zastali podczas pierwszego wieczornego obchodu – cała trójka spała razem, jeden na drugim. To nie tylko uroczy obrazek, ale przede wszystkim potwierdzenie, że mrównik Bubu został w pełni zaakceptowany przez swoją rodzinę.

ZOO Wrocław: Przyszłość mrównika Bubu i rola człowieka w ochronie gatunków

Historia mrównika Bubu to przykład sukcesu w hodowli i ochronie gatunków, ale także lekcja na temat roli człowieka w świecie zwierząt. Andrzej Miozga podkreśla, że jego celem było to, aby mrównik Bubu „nie była przywiązana do człowieka jak pies”, lecz zachowywała się „niezależnie i chodziła własnymi ścieżkami, bardziej jak kot”. To ważne, ponieważ docelowo mrównik ma zachowywać się jak typowy przedstawiciel swojego gatunku i uczyć się od rodziców. „To rodzice powinni mu wszystko pokazywać, to od nich ma uczyć się zachowań” – tłumaczy Miozga, podkreślając wagę naturalnych procesów wychowawczych. Mimo że poznanie się przez mrówniki było dla nich jak spotkanie niespokrewnionych osobników ze względu na długi czas rozłąki, ich instynkty i zdolność do tworzenia więzi rodzinnych okazały się silniejsze.

