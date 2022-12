Wybuch na parkingu we Wrocławiu

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w sobotę, 26 listopada, około godz. 12.30. Na parkingu przy centrum handlowym Marino przy ul. Paprotnej we Wrocławiu doszło do wybuchu przy jednym z zaparkowanych samochodów – renault na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Według informatora Gazety Wyborczej Wrocław, samochód nie był celem ataku. - Uszkodzone ukraińskie auto stało przypadkiem w miejscu wybuchu – mówi rozmówców portalu.

W wyniku eksplozji poszkodowana została kobieta w wieku ok. 50 lat, która przechodziła niedaleko auta w momencie zdarzenia. Trafiła ona do jednego z wrocławskich szpitali, na szczęście rany jakie odniosła nie zagrażają jej życiu. Policja od początku bardzo oszczędnie informowała o szczegółach zdarzenia, zwłaszcza że śledztwo bardzo szybko przejęła Prokuratura Krajowa.

Jak poinformowała Gazeta Wyborcza Wrocław na miejscu zdarzenia znaleziono odłamki od granatu. - Gdyby to był prawdziwy granat, z tego auta nie byłoby co zbierać. Być może ktoś miał samą skorupę i wypełnił ją jakimś innym materiałem wybuchowym niż oryginalny – tłumaczy informator Wyborczej.

Kto, i po co, podłożył ładunek wybuchowy? Kto miał być celem? Czy ranna kobieta - jak ustaliła GW Wrocław to żona emerytowanego wojskowego - miała cokolwiek wspólnego ze sprawą? Wciąż pytań jest więcej niż odpowiedzi.

Wybuch pod Marino. Policja szuka świadków

Tymczasem we wtorek, 29 listopada, wieczorem Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wystosował apel z prośbą o pomoc w tym śledztwie:

Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wykonują czynności w związku ze śledztwem prowadzonym przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu, które dotyczy zdarzenia jakie miało miejsce 26 listopada 2022 roku, na terenie parkingu Galerii Handlowej ,,Marino’’ przy ul. Paprotnej 7. Biorąc pod uwagę fakt, że każda informacja jest ważna z punktu widzenia kompleksowego wyjaśnienia okoliczności związanych z uszkodzeniem jednego z zaparkowanych pojazdów, policjanci zwracają się z prośbą o kontakt do osób, które w godzinach od 8:00 do 14:00 przebywały na terenie parkingu lub były świadkami zdarzenia około godz. 12:30 i posiadają nagrania z kamer zainstalowanych indywidualnie w pojazdach. Numer telefonu służący do kontaktu z policjantami w tej sprawie 47 871 30 11.