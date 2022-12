Wrocław. Wybuch na parkingu przy Marino

Do zdarzenia doszło w sobotę, 26 listopada, około godz. 13. Służby ratunkowe dostały informację, że na parkingu przy centrum handlowym Marino przy ul. Paprotnej we Wrocławiu doszło do wybuchu w jednym z zaparkowanych tam samochodów. - Mogę potwierdzić, że dostaliśmy takie zgłoszenie. Na miejscu cały czas trwają czynności policjantów - powiedział nam ok. godz. 17 sierż. szt. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Do wybuchu doszło w samochodzie marki Renault na ukraińskich numerach rejestracyjnych. W wyniku zdarzenia poszkodowana została kobieta w wieku ok. 50 lat, która przechodziła niedaleko auta w momencie eksplozji. - Poszkodowana kobieta została przetransportowana do jednego z wrocławskich szpitali. Na szczęście rany jakie odniosła nie zagrażają jej życiu – dodał sierż. szt. Rafał Jarząb.

Na razie policja nie informuje o szczegółach zdarzenia. Jak poinformował portal gazetawroclawska.pl, z jej nieoficjalnych ustaleń wynika w pojeździe mógł eksplodować ładunek wybuchowy umieszczony w nakolu. Inna teoria mówi, że w samochodzie miało dojść do wybuchu instalacji gazowej. - Dopóki nie zakończyły się czynności śledcze nie możemy mówić o przyczynach – kwituje Rafał Jarząb.