Na to czekali Polacy! W ten dzień temperatura wystrzeli. Czy grozi nam upał?

Nowa prognoza pogody dla Polski

W prognozie IMGW na środek tygodnia widzieliśmy sporo opadów deszczu i burz. Temperatury maksymalne w niemal całym kraju mają przekroczyć 20 stopni. Po chłodnych i niezbyt przyjemnych pod względem pogodowym dniach, kolejne godziny mają przynieść wyraźne zmiany. Im bliżej weekendu, tym częściej będziemy mówili o letnim klimacie, opanowującym Polskę. W piątek parasole pójdą w odstawkę, a przelotne opady deszczu będą wyjątkiem. Jeszcze bardziej optymistyczne są prognozy synoptyków na nadchodzący weekend (23-24 maja).

30 stopni w niedzielę, 24 maja. Jaka będzie pogoda w weekend?

Już w sobotę (23 maja 2026 r.) temperatury na zachodzie kraju pójdą ostro w górę. IMGW potwierdza prognozy średnioterminowe - w województwie lubuskim i na Zachodnim Pomorze termometry mają pokazać powyżej 25 stopni, a w okolicach Zielonej Góry nawet 27 stopni Celsjusza. W centrum kraju słupki rtęci pokażą 23-24 stopnie. Na przeważającym obszarze Polski będzie bardzo ciepło, a lokalnie nawet gorąco. To jednak dopiero zapowiedź tego, co nas czeka w drugiej części weekendu.

24 maja jest szansa na wyczekiwany przez wielu upał. - Temperatura maksymalna od 21°C, 25°C na wschodzie do 26°C, 30°C na zachodzie kraju, chłodniej na wybrzeżu około 19 stopni Celsjusza - czytamy w prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 24 maja. Największa szansa na upalne temperatury będzie w województwie lubuskim, a we wszystkich województwach termometry pokażą powyżej 20 stopni. Nie będzie przesadą jeśli napiszemy, że 24 maja w Polsce dominować będzie lato.

Nie tylko upał. Ostrzeżenie przed burzami

Pogoda na najbliższe dni to dwie strony medalu. Z jednej strony potwierdzamy wyraźne ocieplenie, ale z drugiej - burze i deszcze nie odpuszczają. 24 maja po południu przelotnie popada, a na północy możliwe będą burze z gradem. Zalecamy obserwowanie mapy z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz lokalnych CZK. Prognozy będziemy również aktualizować w "Super Expressie".

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie