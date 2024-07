Wrocław. Prezeska ZOO odwołana

W piątek, 26 lipca, rada nadzorcza odwołała Joannę Kasprzak z funkcji prezeski ZOO we Wrocławiu. Nowym szefem został Sergiusz Kmiecik, członek rady nadzorczej, który będzie zarządzał ogrodem do czasu wyłonienia nowego prezesa. Nastąpi to w konkursie, który ma zostać przeprowadzony do końca października tego roku.

Joanna Kasprzak była związana z wrocławskim ZOO od 2008 r. Pracowała m.in. w zarządzie ogrodu, była również dyrektorem finansowym, wiceprezesem, a ostatecznie – na wiosnę 2022 roku – została prezesem.

Od tego czasu ogrodem wstrząsnęło kilka poważnych konfliktów, m.in. wieloletni dyrektor ds. hodowlanych Mirosław Piasecki został wyrzucony z pracy w dziwnych okolicznościach, a jego następczyni, dyrektorka generalna ZOO Marta Zając-Ossowska złożyła na prezeskę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Tajemnicą poliszynela jest, że załoga ogrodu była ze sobą skłócona.

Rada Nadzorcza Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego odwołała 26 lipca 2024 roku z funkcji Prezes ZOO Joannę Kasprzak. Zostałem delegowany do pełnienia obowiązków zarządzającego ogrodem do czasu wyłonienia nowego prezesa. Nastąpi to w procedurze konkursowej, która zostanie…— Sergiusz Kmiecik (@SergiuszKmiecik) July 26, 2024

Kiedy nowy prezes ZOO we Wrocławiu?

- Dla miasta priorytetem jest wybranie takiego prezesa ZOO, który będzie gwarantował dalszy rozwój wrocławskiego ogrodu, ale także jego aktywną rolę w zadaniach ochrony zagrożonych gatunków zwierząt na świecie. To – obok prezentowania zwierząt – dziś podstawowe zadania ogrodów na całym świecie. Ważne jest, by prezesem ZOO została osoba posiadająca nie tylko umiejętności menadżerskie, ale także doświadczenie związane z hodowlą zwierząt – przekazał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

W połowie sierpnia ogłoszony zostanie regulamin konkursu i sam konkurs na prezesa ogrodu. Regulamin – przygotowywany obecnie przez kancelarię prawną ma zakładać, że w gronie osób wybierających nowego prezesa będą m.in. eksperci i przedstawiciele wrocławskich szkół wyższych – czyli specjaliści gwarantujący wybór najlepszego kandydata. Sami kandydaci będą mieli półtora miesiąca na zgłoszenie swoich kandydatur. We wrześniu eksperci z komisji konkursowej przeprowadzą procedurę konkursową i pod koniec października powinniśmy poznać nowego prezesa lub prezeskę wrocławskiego ogrodu zoologicznego.