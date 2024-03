Marta Zając-Ossowska została dyrektorką generalną zoo we Wrocławiu w lipcu 2023 roku, gdy wygrała międzynarodowy konkurs na to stanowisko. Zrobił się na nim wakat po tym, jak - w atmosferze skandalu – z pracy zwolniony został wieloletni dyrektor i fachowiec Mirosław Piasecki.

Okazuje się, że nowej dyrektorce również szybko nie było po drodze z Joanną Kasprzak, szefową ogrodu. Marta Zając-Ossowska negatywnie ocenia sytuację, jaka panuje w zoo, a w rozmowie z PAP przyznała, że „mówiąc o tym, że we wrocławskim zoo obowiązuje prawo dżungli, nikt nie ma na myśli zwierząt”.

- Wizytówka miasta jest dziś symbolem szastania publicznymi pieniędzmi. Gdy zaczęłam stanowczo reagować na te nieprawidłowości, stałam się celem ataków. Próbowano mnie dyskredytować - powiedziała Marta Zając-Ossowska.

Od pół roku prosiła o spotkanie

Zając-Ossowska twierdzi, że od pół roku prosiła o spotkanie z prezydentem w tej sprawie, a „jego najbliżsi współpracownicy doskonale wiedzieli, co dzieje się za bramami wrocławskiego zoo”. We wtorek, 26 marca, kobieta złożyła zawiadomienie w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Poinformowała w nim o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezes Joannę Kasprzak. - Nie mogę mówić o tym, co znalazło się w zawiadomieniu. Jako dyrektor generalna zoo, nie mam jednak wątpliwości, że po jego lekturze, odpowiednie służby powinny natychmiast zdecydować o zabezpieczeniu wszystkich dokumentów przetargowych i innych dowodów wskazujących na działania prezes zarządu – przyznała dyrektorka generalna.

Dodała, że sprawa dotyczy artykułów kodeksu karnego mówiących m.in. o działaniu na szkodę właściciela mienia czy wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym.

Prezes Kasprzak zaprzecza. „To brudna kampania”

Prezes zarządu zoo Joanna Kasprzak zaprzecza. - Wszelkie działania podejmowane w spółce ZOO Wrocław są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym oczywiście także te dotyczące postępowań przetargowych. Przetargi są jawne, a dokumentacja dostępna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stąd odbieram to doniesienie do prokuratury jako działanie wyłącznie polityczne - przekazała PAP Joanna Kasprzak.

Dodajmy, że Marta Zając-Ossowska zaangażowała się ostatnio w lokalną politykę. W najbliższych wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia, będzie kandydowała do Rady Miejskiej Wrocławia z ramienia Trzeciej Drogi.

- W mojej ocenie, to brudna kampania kandydatki Trzeciej Drogi do rady miejskiej i próba uderzenia w prezydenta Wrocławia i popierającą go Platformę Obywatelską. Nie przesądzając tego, co jest w doniesieniu - złożenie go na 10 dni przed wyborami, w szczycie kampanii wyborczej, ma tylko jeden cel: wpłynąć na przebieg wyborów we Wrocławiu - skomentował Sergiusz Kmiecik, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.