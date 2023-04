i Autor: Tomasz Golla/Super Express

Szok we Wrocławiu

Awantura w ZOO! Wieloletni dyrektor wyrzucony z pracy. Sprawdzali mu pocztę!

We wrocławskim zoo doszło w czwartek do niebywałego skandalu. Prezes ogrodu Joanna Kasprzak wyrzuciła Mirosława Piaseckiego, dyrektora ds. hodowlanych. Jak słyszymy, nie wpuszczono go do pracy, zabrano laptopa i telefon. Powody wyrzucenia są absurdalne. Zarzut dotyczy bowiem kontaktowania się z... byłym prezesem ogrodu, światowej sławy fachowcem Radosławem Ratajszczakiem.