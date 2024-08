Najbogatsze i najbiedniejsze miasta w Polsce. Kolosalne różnice w zamożności

Jechali do pracy. Wtedy doszło do tragedii! Dwóch mężczyzn nie żyje, trzech zostało rannych

Najbogatsze i najbiedniejsze miasta wojewódzkie w Polsce

Rankingów dotyczących zamożności polskich samorządów jest wiele, ale jednym z najbardziej wiarygodnych jest ten przygotowywany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Najnowsze dane, które wzięli pod lupę analitycy pisma, dotyczą 2023 roku.

Zamożność została wyznaczona jako dochód miasta wojewódzkiego w przeliczeniu na mieszkańca.

- Metoda obliczenia wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak w poprzednich lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Wpływ wielkiej, jednorazowej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd wysoko w rankingu. Jest to awans incydentalny i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność) – czytamy na stronie wspolnota.org.pl

Ponadto, tak jak w ubiegłych latach, dochody samorządów zostały skorygowane na dwa sposoby. - Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków – czytamy na portalu.

Które miasta wojewódzkie są najbardziej zamożne, a gdzie dochody są najmniejsze?