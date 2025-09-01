Najpierw wybuch czy pożar? Nowe informacje o śmierci 16-latka. Na miejscu biegły ds. materiałów wybuchowych

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-01 13:51

Na wtorek, 2 września, zaplanowano sekcję zwłok 16-latka, który zginął w pożarze mieszkania w bloku w Brzegu Dolnym. Jak przekazała prokuratura, świadkowie tragedii zeznali, że przed pojawieniem się płomieni było słychać huk, ale zdaniem śledczych było dokładnie odwrotnie - postępowanie pokaże, która z tych wersji jest prawdziwa. Na miejscu pracował m.in. biegły ds. materiałów wybuchowych.

Brzeg Dolny. Śmiertelny pożar w bloku przy ul. Słowackiego

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie / Materiały prasowe

  • Prokuratura bada przyczyny tragicznego pożaru w Brzegu Dolnym, w którym zginął 16-latek.
  • Rodzinie chłopca udało się uciec, ale okoliczności zdarzenia, w tym wcześniejszy huk, są wyjaśniane.
  • Biegli badają sprawę, a sekcja zwłok ma pomóc ustalić, co doprowadziło do tej tragedii.

Brzeg Dolny. 16-latek zginął w pożarze. Sąsiedzi mówią o huku

Prokuratura wyjaśnia, co doprowadziło do pożaru w bloku w Brzegu Dolnym (28 sierpnia), który skończył się śmiercią 16-latka. Chłopak przebywał w lokum razem z rodzicami i starszą siostrą, ale reszcie członków jego rodziny udało się uratować przed żywiołem: małżeństwo ewakuowali z balkonu strażacy, a dziewczyna wyskoczyła przez okno na 1. piętrze, doznając obrażeń ciała niezagrażających jej życiu.

Na miejscu tragedii pracowali biegli z zakresu: materiałów wybuchowych, pożarnictwa, chemii i informatyki, których opinie będą kluczowe w ustaleniu przyczyn pożaru

- Świadkowie zdarzenia powiedzieli, że przed pożarem było słychać huk, ale z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że najpierw doszło do pożaru, a dopiero później miał miejsce wybuch. Będziemy to wyjaśniać w drodze śledztwa - powiedziała "Super Expressowi" Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Tymczasem na wtorek, 2 września, zaplanowano sekcję zwłok 16-latka. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone w kierunku art. 163 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 163 § 3 k.k., tj. "sprowadzenia w dniu 28 sierpnia 2025 roku w Brzegu Dolnym zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać pożaru, następstwem którego to czynu była śmierć małoletniego".

