Napad na bank we Wrocławiu. Trwa policyjna obława

Napad na bank, a dokładniej na placówkę Banku Spółdzielczego, przy ul. Kamiennej we Wrocławiu. W piątek, 22 września, około południa do środka wszedł bandyta, który dokonał napadu rabunkowego. Portal gazetawroclawska.pl podał, że mężczyzna sterroryzował kasjerkę bronią, którą miał przyłożyć jej do głowy, ale policja zdecydowanie dementuje te informacje - według mundurowych podczas zdarzenia nie została użyta broń.

- Na miejscu są policjanci z pionu kryminalnego oraz funkcjonariusze z psami. Do czasu zakończenia czynności nie informujemy o szczegółach tej sprawy – mówi młodszy aspirant Rafał Jarząb z biura prasowego wrocławskiej policji.

Na razie więc nie są znane okoliczności zdarzenia, ani zrabowana kwota. Trwa policyjna obława na sprawcę napadu.