Napad na furgonetkę z gotówką we Wrocławiu! Trwa policyjna obława

Napad we Wrocławiu. Złodzieje staranowali konwój z pieniędzmi
- Stolica Dolnego Śląska sparaliżowana policyjną akcją po zuchwałym ataku na pojazd z pieniędzmi.
- Napastnicy z premedytacją uderzyli w auto ochrony, by następnie zrabować przewożony ładunek.
- Złodzieje skutecznie zbiegli z miejsca zdarzenia, zmuszając mundurowych do rozpoczęcia intensywnych poszukiwań.
- Funkcjonariusze prowadzą zmasowaną obławę, próbując namierzyć i schwytać uciekinierów.
We Wrocławiu trwa szeroko zakrojona akcja policji. To efekt napadu na pojazd przewożący pieniądze.
Do zdarzenia doszło w środę, 14 kwietnia, w okolicach skrzyżowania ulic Lwowskiej i Pereca. Nieznani sprawcy zaatakowali transport gotówki z jednego z kantorów. Ich samochód celowo doprowadził do zderzenia z autem konwojentów. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia i są obecnie poszukiwani przez policję.
- Sprawcy spowodowali celową kolizję z konwojentami. Z pojazdu skradziona została gotówka. Policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawców tego zdarzenia- mówi podkom. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji w rozmowie z Radiem Eska.
W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.