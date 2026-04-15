Napad na furgonetkę z gotówką we Wrocławiu! Trwa policyjna obława

2026-04-15 17:19

Wrocławska policja została postawiona na nogi po napadzie na pojazd przewożący pieniądze. Złodzieje z premedytacją uderzyli w auto konwojentów w okolicach ulic Lwowskiej i Pereca. Skradziono gotówkę, a sprawcy zuchwałego ataku wciąż pozostają nieuchwytni.

Autor: Anna Kisiel

Napad we Wrocławiu. Złodzieje staranowali konwój z pieniędzmi

  • Stolica Dolnego Śląska sparaliżowana policyjną akcją po zuchwałym ataku na pojazd z pieniędzmi.
  • Napastnicy z premedytacją uderzyli w auto ochrony, by następnie zrabować przewożony ładunek.
  • Złodzieje skutecznie zbiegli z miejsca zdarzenia, zmuszając mundurowych do rozpoczęcia intensywnych poszukiwań.
  • Funkcjonariusze prowadzą zmasowaną obławę, próbując namierzyć i schwytać uciekinierów.

We Wrocławiu trwa szeroko zakrojona akcja policji. To efekt napadu na pojazd przewożący pieniądze.

Do zdarzenia doszło w środę, 14 kwietnia, w okolicach skrzyżowania ulic Lwowskiej i Pereca. Nieznani sprawcy zaatakowali transport gotówki z jednego z kantorów. Ich samochód celowo doprowadził do zderzenia z autem konwojentów. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia i są obecnie poszukiwani przez policję.

- Sprawcy spowodowali celową kolizję z konwojentami. Z pojazdu skradziona została gotówka. Policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawców tego zdarzenia- mówi podkom. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji w rozmowie z Radiem Eska.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

