Napad na furgonetkę z gotówką we Wrocławiu! Trwa policyjna obława

Spis treści Napad we Wrocławiu. Złodzieje staranowali konwój z pieniędzmi

Napad we Wrocławiu. Złodzieje staranowali konwój z pieniędzmi

Do zdarzenia doszło w środę, 14 kwietnia, w okolicach skrzyżowania ulic Lwowskiej i Pereca. Nieznani sprawcy zaatakowali transport gotówki z jednego z kantorów. Ich samochód celowo doprowadził do zderzenia z autem konwojentów. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia i są obecnie poszukiwani przez policję.

- Sprawcy spowodowali celową kolizję z konwojentami. Z pojazdu skradziona została gotówka. Policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawców tego zdarzenia- mówi podkom. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji w rozmowie z Radiem Eska.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

