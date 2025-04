QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Znasz te cuda natury? Ten test to prawdziwe wyzwanie

Shein inwestuje pod Wrocławiem. Nawet 3 tys. miejsc pracy

Działająca w branży e-commerce firma Shein zatrudni w centrum logistycznym pod Wrocławiem kolejne tysiące osób - informuje "Gazeta Wrocławska". Łączna liczba nowych pracowników ma sięgnąć ok. 3 tysięcy, co ma związek z powiększeniem przez przedsiębiorstwo powierzchni magazynowej w Magnicach w gminie Kobierzyce.

- W ramach umowy najemca wynajął w parku Wrocław South Logistics Hub halę B o powierzchni około 91 000 m kw., a w listopadzie zajmie także halę C o powierzchni 34 000 m kw. Tym samym zwiększy swoją obecność we wrocławskiej inwestycji z 55 000 m kw. do blisko 180 000 m kw. Nowe hale zostaną wyposażone w zaawansowane systemy automatyzacji, które ułatwią procesy magazynowe na potrzeby e-commerce – poinformowało Panattoni, które wynajmuje firmie Shein swoje magazyny.

Jak do tej pory przedsiębiorstwo zatrudniło pod Wrocławiem ok. 1 tys. osób, ale teraz ta liczba będzie się sukcesywnie zwiększać. Co więcej, Shein już teraz zapowiada kolejne inwestycje.

- Shein to globalny detalista internetowy zajmujący się modą i stylem życia, którego celem jest udostępnienie piękna mody wszystkim. Wykorzystujemy technologię produkcji na żądanie, aby połączyć dostawców z naszym sprawnym łańcuchem dostaw, ograniczając straty magazynowe i umożliwiając nam dostarczanie klientom na całym świecie różnorodnych produktów w przystępnych cenach. Z naszych biur na całym świecie docieramy do klientów w ponad 150 krajach - czytamy na stronie internetowej firmy.