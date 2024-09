Powódź w Polsce

"Nie wolno rozszczelniać ani w panice poprawiać wałów" - przestrzegają Wody Polskie

Podczas niedzielnego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu prezes Wód Polski zaapelowała do samorządowców: "Nie wolno rozszczelniać ani w panice poprawiać wałów, bo można pogorszyć sytuację" - powiedziała Joanna Kopczyńska. W kilku takich wypadkach doszło do sporów samorządowców z pracownikami Wód Polskich.