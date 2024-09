Powódź w Polsce. Lubuskie szykuje się na falę kulminacyjną

- W Malczycach fala kulminować będzie w najbliższych godzinach i utrzymywać przez cały dzień 21.09. przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2 m - podało IMGW. Przypomniano, że maksimum z 1997 r. wyniosło w Malczycach 892 cm.

Według IMGW, fala dotrze także do Ścinawy (przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2,5 m), w Głogowie kulminacja nastąpić ma 22.09. (przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2,5 m). W środku tygodnia kulminacja fali dotrze do Połęcka.