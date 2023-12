Nie żyje policjant postrzelony przez Maksymiliana F. Aresztowanemu 44-latkowi grozi dożywocie

Nowe ustalenia w sprawie postrzelenia policjantów. Jak to możliwe, że zapakowali do auta uzbrojonego przestępcę?! Coraz więcej szczegółów wychodzi na jaw

Wrocław. Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów. Nie żyje jeden z funkcjonariuszy

Dotarły do nas makabryczne wiadomości. Nie żyje jeden z postrzelonych w sobotę (2 grudnia) funkcjonariuszy. 44-letni Maksymilian F. z zimną krwią wymierzył swoją bronią w kierunku policjantów i pociągnął za spust. Ranni natychmiast trafili do szpitala. Ich stan był krytyczny. Po całonocnych poszukiwaniach 44-latek został zatrzymany i trafił do aresztu.

Śledczy bardzo szybko przeprowadzili czynności z zatrzymanym. - W sobotę (2 grudnia) mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów - powiedział w rozmowie z RMF FM Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej.

Dzisiaj już wiemy, że najprawdopodobniej zarzut, który usłyszał zatrzymany Maksymilian F. (44 l.), zostanie zmieniony na zabójstwo - wszystko jest związane z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Polską Agencję Prasową. Przypomnijmy, że zgodnie z kodeksem karnym: "kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Nie żyje Daniel Łuczyński. Jeden z dwóch postrzelonych przez Maksymiliana F. policjantów

Informacje o śmierci rannego policjanta przekazała również dolnośląska policja. Na swojej stronie opublikowali wzruszającą wiadomość i pożegnanie Daniela Łuczyńskiego (44 l.).

- Dzisiaj (4 grudnia red.), w wieku 45 lat, w wyniku obrażeń zadanych z rąk przestępcy, który nie wahał się zaatakować policjanta, odszedł od nas asp. szt. Daniel Łuczyński funkcjonariusz Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna. Niestety Daniel wypełnił tym samym do końca słowa roty policyjnego ślubowania - czytamy na stronie.

- W szeregi policji wstąpił 19 lat temu, zawsze był otwarty na potrzeby innych, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz wiedzą z młodszymi kolegami. W swoim stanowczo zbyt wcześnie zakończonym życiu dał się poznać jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Na zawsze w naszych sercach pozostanie pomocnym i gotowym poświęcić każdemu swój czas Towarzyszem w służbie i Przyjacielem - czytamy dalej.