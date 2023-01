Tajemnicza śmierć 25-letniej Natalii. Słowa siostry łamią serce. Dlaczego odeszłaś tak szybko

28-latek trafił do aresztu

Natalia zaginęła w czwartek, 26 stycznia. Wiadomo, że wyszła z domu w Krosnowicach Kłodzkich i do niego nie powróciła. Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku opublikowała komunikat o zaginięciu 25-latki. Niestety, finał działań jest tragiczny. Natalia nie żyje. Informację przekazała siostra zaginionej na Facebooku. - Odpoczywaj w spokoju siostrzyczko. Nigdy nie przestanę za Tobą tęsknić, zawsze będziesz moją ukochaną starszą siostrą, moją najlepszą przyjaciółką. Dlaczego odeszłaś tak szybko... Kocham Cię - czytamy w komunikacie. Informację o śmierci kobiety potwierdziły również profile na Facebooku zajmujące się poszukiwaniem osób zaginionych. Na razie okoliczności śmierci kobiety nie są znane. Jednak jak podaje "Gazeta Wrocławska", powołując się na informacje z policji, do śmierci kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie. Do sprawy będziemy wracać.

