Niemal dwukrotnie przekroczył prędkość na… hulajnodze. Policjanci aż użyli radaru!

Miał "ważny" powód

Policjanci nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Aż musieli użyć laserowego radaru, by sprawdzić z jaką prędkością pędził 40-latek na… hulajnodze. Mieszkaniec Strzelina miło nie będzie wspominał spotkania z mundurowymi.