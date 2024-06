i Autor: Facebook/Botanica Active Park

Ciekawe atrakcje

Nowe kąpielisko w dolnośląskim. Zalew Radkowski otworzył się po remoncie. Powstało wiele atrakcji

Wakacje, a więc tym samym urlopy rozpoczną się już za chwilę. Sporo osób wyruszy nad wodę, by odpocząć i wykorzystać letnią pogodę. Jeśli także jesteś fanem spędzania czasu w ten sposób, pomyśl nad wyjazdem do dopiero co wyremontowanego zalewu w Radkowie w województwie dolnośląskim. Z Wrocławia dojedziesz tam w dwie godziny.