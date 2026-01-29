Nowe największe miasto w Polsce. Będzie większe niż Warszawa!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-29 4:30

Wrocław może przejść największą administracyjną rewolucję. Jest propozycja, by stolica Dolnego Śląska wchłonęła dziewięć sąsiednich gmin i miast, stając się pod względem powierzchni największym miastem w Polsce - większym nawet niż Warszawa.

Wrocław

i

Autor: Mariusz Guc/ Shutterstock
  • Wrocław może stać się największym miastem w Polsce, wchłaniając dziewięć sąsiednich gmin.
  • Projekt zakłada powiększenie powierzchni miasta ponad pięciokrotnie, co uczyniłoby go większym od Warszawy.
  • Pomysł budzi kontrowersje wśród samorządowców. Czy mieszkańcy poprą taką zmianę?

Wrocław największym miastem w Polsce? Jest plan!

Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2027 roku granice Wrocławia zostałyby znacząco poszerzone. Miasto zwiększyłoby swoją powierzchnię z niespełna 293 km² do około 1570 km², czyli ponad pięciokrotnie. Tym samym Wrocław byłby ponad dwa razy większy od Gdańska i niemal trzy razy większy od Warszawy. Terytorialnie dorównałby Londynowi. Liczba mieszkańców wzrosłaby do ok. 900 tys., co dałoby miastu drugie miejsce w kraju po Warszawie.

Do Wrocławia miałyby zostać przyłączone następujące gminy:

  • Miękinia,
  • Oborniki Śląskie,
  • Wisznia Mała,
  • Długołęka,
  • Czernica,
  • Siechnice,
  • Żórawina,
  • Kobierzyce
  • Kąty Wrocławskie.

Autorem pomysłu jest prawnik i były kandydat na prezydenta Wrocławia Grzegorz Prigan, który złożył w tej sprawie petycję do premiera.

Miasto Wrocław od wielu lat pełni funkcję jednego z najważniejszych ośrodków gospodarczych, naukowych i logistycznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie jego obecne granice administracyjne przestały odpowiadać faktycznej rzeczywistości społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Miasto utrzymuje infrastrukturę, z której codziennie korzystają mieszkańcy gmin ościennych - dojeżdżając do pracy, szkół, uczelni, szpitali i urzędów - jednak dochody z ich podatków trafiają do innych jednostek samorządowych - przekonuje Grzegorz Prigan, cytuje portal tuwroclaw.com.

Czy Wrocław się powiększy?

Na ten moment wiadomo, że pomysł wzbudza jednak kontrowersje. Część samorządowców z gmin podwrocławskich sprzeciwia się tak szybkiemu i radykalnemu rozwiązaniu, podkreślając dobrą współpracę w ramach aglomeracji i chęć zachowania samodzielności. Oczywiście nie brakuje też głosów, że ewentualne zmiany powinny być poprzedzone szeroką debatą i konsultacjami z mieszkańcami. Co ważne, jeśli nie najważniejsze - na razie rząd nie zapowiedział prac nad zmianą granic. 

