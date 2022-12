Nowe radiowozy dla strażników miejskich. Od nowego roku będą też podwyżki

Ile dać księdzu po kolędzie? Ile włożyć do koperty? „Sąsiadka wkłada 14. emeryturę!”. Czy to nie za dużo?

Wrocław. Nowe radiowozy dla straży miejskiej

Trzy nowe radiowozy zasiliły flotę Straży Miejskiej Wrocławia. To ekologiczne (spełniające normę Euro 6) auta marki Renault Trafic 2.0. Wraz z wyposażeniem kosztowały prawie 700 tys. zł. Nowe radiowozy od razu trafią do służby, będą wykorzystywane m.in. do działań patrolowych i tych związanych z ochroną środowiska. Zostały przystosowane również do przewożenia osób zatrzymanych.

- Konsekwentnie modernizujemy straż miejską, bo to na ile jest efektywna i skuteczna, jest prostą funkcją w jakich warunkach funkcjonuje, jaki ma sprzęt do dyspozycji, w jakich warunkach pracują funkcjonariusze – podkreślił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Nowe pojazdy z pewnością funkcjonariuszom się przydadzą, bo pracy im nie brakuje. - Swoje zdania realizujemy codziennie przez 24 godziny na dobę. Jest to zarówno kontrola ruchu drogowego, a z tylko tego obszaru otrzymujemy codziennie kilkadziesiąt zgłoszeń, poprzez sprawy porządkowe, w tym likwidowanie dzikich wysypisk śmieci. Ważnym elementem naszej pracy są działania dotyczące ochrony środowiska, zwłaszcza czystego powietrza. Wielką pomocą są tu drony, dzięki którym tych kontroli udało nam się przeprowadzić znacznie więcej niż w roku ubiegłym. Pracujemy pieszo, poruszając się radiowozami, rowerami lub – wyjaśnił Piotr Kościelny, komendant straży miejskiej we Wrocławiu.

Podwyżka dla strażników miejskich

Na brak zajęcia strażnicy nie mogą narzekać, gorzej z rękami do pracy. W straży miejskiej we Wrocławiu wciąż jest kilkadziesiąt wakatów. Czy uda się tę kiepską statystykę zmienić dzięki podwyżkom, które planowane są od nowego roku? W 2019 roku pensja aplikanta wynosiła 3 400, od stycznia 2023 będzie to ok. 4 500 zł brutto.